Fliegende Fäuste auf dem Stadtfeschd in Neunkirchen/Saar.

Beim größten Volksfest der Region feiern wir auch im Jahr 2019 mit, ganz klar. Drei Tage Volksfest vom 28. Bis 30. Juni: Kulinarisches, Entertainment, Fun und Action ist geboten. Über Fahrgeschäfte, Schausteller-Angebote, Show- und Live-Acts bis zu einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wird dem Besucher eine breite Palette geboten.Auch die Boxsportfans kommen auf ihre Kosten: Am Platz Unterer Markt starten wir am Samstag den 29. Juni von 15 Uhr bis 19 Uhr die Vorkämpfe des Boxturniers, die ihren krönenden Abschluß mit den Neunkircher Boxmeisterschaften ab 19 Uhr finden. Ausrichter sind die Abt. Boxen des SSV Wellesweiler sowie der Boxsport Club Phoenix. Wir freuen uns auf zahlreiche Boxfans und die die es noch werden wollen. Den musikalischen Rahmen übernimmt dabei die aus Funk und TV bekannte Fatma Kar. We are „Ready to Fight“.