11. Kunst Kultur & Ostertage auf Jagdschloss Grünau in Neuburg an der Donau mit 80 erlesenen Ausstellern - 4x2 Freikarten zu gewinnen!

Verlosung!









Internationale Verkaufsaussteller und Künstler aus den Bereichen Mode, Kunsthandwerk und Musik finden sich zum 11. Mal auf Jagdschloss Grünau in Neuburg ein, um den Besuchern die Feiertage in dem sonst nicht öffentlich zugänglichen Schlosshof und restaurierten Räumlichkeiten zu verschönern. Egal ob groß oder klein, Kunstliebhaber oder Hobbygärtner - hier kommen alle Generationen zusammen, um vor malerischer, naturbelassener Kulisse mitten im Auwald Neues zu entdecken.Steckerlfisch, Flammlachs, bayrischer Döner, Sparerips, vegetarische Flammkuchen, Antipasto, Crêpes, hausgemachtes Eis, gesunde Cocktails…. die Genussmeile am Biergarten und Bogenschießstand lässt keine Wünsche bis 18.00 Uhr offen. Endlich mal wieder neue Wein- und Kaffeespezialitäten unter freiem Himmel genießen.Das Programm ist so vielseitig und abwechslungsreich wie die Stände der Aussteller und Künstler mit Liebe zum Detail: Internationales Kunsthandwerk aus den Bereichen Holz, Keramik, Mode, Kosmetik, Lifestyle und ein außergewöhnlicher Rasenmäherparcour für die Großen bringen neue Inspiration, denn wer trotz der harten Zeiten verlernt zu genießen, kann schnell ungenießbar werden.Eine sonnige warme Terrasse oder ein schöner Balkon schafft mitBlick auf blühende Pflanzen Gleichgewicht und Ausgleich zum Alltagsstress. Die dazu drehbaren Gartenliegen, Obstbäume, Pflanzen, Kräuter, Grilldesign und Accessoires präsentieren sich in vorfrühlingshafter Vielseitigkeit.Farbrausch der Sinne in der Sonderausstellung der Dürnitz! Wenn Ute Patel- Mißfeldt an ihrem kreativen Arbeitsplatz auf Schloss Grünau das Lebensgefühl des Jugendstils wieder auferstehen lässt, hat sie die Renaissance dieser Epoche eingeleitet, ohne sie zu kopieren. Porzellandesign, Pastelle oder Seidenmalerei…. Die Aufforderung, jeden Augenblick im Hier und Jetzt auszuschöpfen ist für die Lebenskünstlerin Programm."Ich bin gegen eine Mode, die Frauen zu Kleiderständern degradiert" – Unter diesem Credo stehen alle ihre Unikate, die neben Kostümen und Hüten auch Entwürfe für Möbel, Teppiche oder Wanddekoration entstanden und das alte Schloss zum Strahlen bringen.Der Natur auf der Spur! Das Museum im Auenzentrum und die dazugehörigen Angebote fühlen sich der Umweltbildung und - darüber hinausgehend - der Bildung für nachhaltige Entwicklung verpflichtet. 3 mal täglich finden für Groß und Klein Vorträge mit „Voice of the Seas“ am Biergarten statt, die mit selbsthergestellten Upcycling Projekten und Vorträgen die Wichtigkeit des Meeresschutzes verkörpern. Anschauungskästen (Langleinenfischerei, Mikroplastik, u.v.m.) sind ebenfalls wichtige Hingucker, denn Meeresschutz beginnt nicht irgentwo & irgentwann, sondern hier & jetzt.Abgerundet wird diese multikulturelle Palette mit Bogenschiessen und buntem Osterprogramm: Zauberer Davichi, der seine Taschentricks vorführt, lässt uns hinter die Kulissen schauen und erklärt, wie’s funktioniert- das kommt selten vor. Kinderschminken, Glitzertatoo‘s und weitere Überraschungen lassen an den Osterfeiertagen keine Langeweile aufkommen. Der Tangoworkshop hat sich mittlerweile zum Kultstatus entwickelt und darf am Ostersonntag natürlich nicht fehlen.Musikalisches Kulturprogramm mit brasilianischem Trommelfeuer, Liedermacher Eric Dhamster, Kinderprogramm, Musik und neuen Songs aus eigner Feder von Katrin Demmig sind wie Parkplätze im Eintrittspreis von 8.- € (7.- € ermäßigt) inbegriffen. (Kinder bis 12 Jahren frei) Hunde an der Leine sind herzlich willkommen. Infos unter: www.im-team.de 16./17./18. April 2022 von 10.00 bis 18.00, Jagdschloss Grünau in Neuburg a.d. DonauWir verlosen 4x2 Freikarten! Klicken Sie bis zum 12. April 2022 auf "Mitmachen" und mit etwas Glück gehört ihr zu unseren Gewinnern, die am 13. April hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert werden. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)