Eine Revue, die bestens unterhält

Im Theater Neu-Ulm läuft an den nächsten drei Wochenenden freitags und samstags die Revue "Best of Riese & Ko. 20 Jahre Theater Neu-Ulm in Neu-Ulm". Publikum und Presse sind gleichermaßen angetan.



Gästebuch und blog Publikums-Stimmen:- "Wir waren gespannt, was uns bei 'best of' erwartet und wurden nicht enttäuscht. Eine gelungene Mischung aus unterhaltsamen, musikalischen und hintergründigen Beiträgen mit originellen Überleitungen. Heide + Paul Schmidt"- "Richtig witzig, gefällt mir sehr. gut gelungen!"- "Schön war's! Wir kommen gerne wieder, wieder, wieder! Gabi und Stefan"- "Best of Claudia, Best of Heinz. Herzlichen Dank für Eure Spielfreude. Sabine und Werner"Mitwirkende bei allen Terminen:Special guests bei allen Terminen:Luise Häberle und Karl von Kellerhusen.Very special guests:am 2. / 3. / 9. und 10. Juni: Elisabeth Markstein am 16. Juni: Gerard Hulka am 17. Juni: Clarissa Hopfensitz Die Südwest Presse lobt:"Mit der Premiere 'Best of Riese & Ko' bietet das Theater Neu-Ulm unter Claudia Riese und Heinz Koch einen vielfältigen Rückblick auf 20 Jahre gemeinsame Theatergeschichte. Die leidenschaftlichen Theatermacher können mit vier Neuinszenierungen pro Jahr auf mehr als 80 Stücke zurückblicken. Daraus haben sie nun eine raffinierte Verknüpfung aus pfiffigen Szenen und Songs, philosophischen Splittern, humoristischen Streitgesprächen, schwäbischen Monologen und zeit- und gesellschaftskritischen Aussagen zusammengestellt."Die Neu-Ulmer Zeitung preist:"Das Theater Neu-Ulm begeht seinen 20. Geburtstag mit einem höchst amüsanten Best-of-Programm:"