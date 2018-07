Die Bühnenstürmer mit "Nichts von Bedeutung"

Natürlich wie immer geschrieben und inszeniert von Frau Dolores Pfeifer.Ihre Texte haben wie immer einen tieferen Sinn, d.h.sie sind allgegenwärtig.Denn immer noch geschieht Gewalt an Kindern auch im familiären Umfeld und aus Scham wird darüber geschwiegen. Doch würde es unserer Gesellschaft nicht gut tun wenn man damit an die Öffentlichkeit gehen würde um die Täter anzuprangern?Viel Leid würde man den Opfern, vor allem Kindern, ersparen.Auch in diesem neuen Theaterstück von Frau Pfeifer geht es um Gewalt im familiären Bereich und um Vergewaltigung von Schutzbefohlenen. In diesem Fall geht es um eine Schülerin, welche sich in letzter Zeit stark zum Negativen verändert hat. Ihr Name ist „Ella“.Alle fragen sich was ist mit ihr los und was hat sie so verändert ?Ihre Freunde kommen nicht mehr an sie ran, sie lehnt alle ab. Was hat sie so aggressiv gemacht. Ihrer Meinung nach ist alles bedeutungslos. Das ganze Leben also. Doch was ist vorgefallen, das sie so reagiert ?Dennoch wollen die Freunde ihr helfen. Eine Hilfe die sie jedoch ablehnt.In ihrer Not schreibt sie einen Brief an ihren toten Bruder. Doch damit sind ihre Probleme auch nicht gelöst.Ihrer Mutter vertraut sie sich auch nicht an, da sie Angst vor einem Gespräch mit ihr hat, obwohl diese ihr helfen könnte.Doch diese ahnt leider nicht was mit ihrer Tochter los istDoch langsam kommt es auch unter ihren Freunden zu Zwistigkeiten. Denn auch hier kommt es bei einigen zu häuslichen Gewaltausbrüchen, doch keiner will darüber sprechen.Alls es letztendlich auch unter den Freunden von „Ella“ zu Auseinandersetzungen kommt und man sie zusammen schlägt, sie darauf hin ins Krankenhaus kommt, findet sie den Mut und offenbart sich ihrer Mutter in höchster Not. Sie wollte sich in der Hütte das Leben nehmen, doch da ihre Freunde auch da waren kam es nicht dazu.Nun sagt sie endlich ihrer Mutter den Grund für ihre Veränderung, nämlich das ihr Onkel sie jahrelang mißbraucht hat und es keiner bemerkt hat.Ein Schock für ihre Mutter, warum hat sie nichts bemerkt so fragt sich jetzt diese. Sie weiß nun aber warum für ihre Tochter nichts mehr von Bedeutung war.„Ella“ wird nun im Krankenhaus psychologisch betreut und ihre Mutter wird alles tun das sie wieder gesund wirdDieses Stück sollte uns doch zu denken geben, in einer Gesellschaft wo sich keiner mehr um den anderen kümmert und mehr oder weniger das Faustrecht gilt.Es war ein sehr gelungenes Stück und die Darsteller hatten sich sehr in ihre Rollen hinein versetzt, so das alles tadellos geklappt hat.Alle haben wieder einmal gezeigt was so alles in ihnen steckt.Mit Stolz kann man sagen, unsere „Bühnenstürmer“ vom Burgenlandgymnasium Lauchasind etwas besonderes. Deshalb ein Dankeschön an alle Mitwirkenden.Doch auch ein herzliches Dankeschön hat sich Dolores Pfeifer verdient und wir wünschen ihr noch viele tolle Ideen.