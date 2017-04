am 29. April 2017 von 8 - 12 Uhr findet am Wintex Markt in Nebra, Breite Straße 49,der 3. Secondhand & Handmademarkt statt.Verkauft wird Material für Selbermacher, Secondhand-Kleidung und Selbstgemachtes aller Art.Wollt ihr auch etwas verkaufen ? Einfach unter 0171/3839799 oder bei Wintex in Nebra anmelden.Natürlich ohne Standgebühr. Nur Tische sind selber mit zu bringen.Außerdem wird es ab 10 Uhr eine kleine Ninjago Tauschbörse geben.