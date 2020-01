Nauheim : Atrium |

NICEFIELD



Live im Rahmen der Veranstaltung " Der Kreis rollt" in Nauheim!

Es ist ein ganzes Wochenende geplant, deshalb fängt es schon am 16.Mai 2020 an!



Musikprogramm::

spanische Welthits, eigene Songs, spanisch-deutsch, Weltmusik,

Spain-Pop-Folk, Latin, internationale Covers



aus Gross Gerau



in deem Platzz des Atriums

Georg-Mischlisch-Platz; 64569 Nauheim



ab 19 Uhr!



Infos unter www.nicefield.eu