Auf eine gute Mischung kommt es an – besinnlich und heiter, so verstand es die Autorin, Karin Wagner-Lehmann, mit der Auswahl ihrer Geschichten die Schüler zu begeistern. Aus ihrer Kinderbiografie, "Lieschen Knatterstein" und "Die verhexte Märchenwelt" wählte die Autorin vorweihnachtliche Geschichten und humorvolle Streiche.Vielen Dank an den Förderkreis "Harzer Seeland" und alle Mitwirkenden.