Gesprächsrunde

Thema:

„Frieden mit sich selbst finden.“

Rosenkreuzer beenden ihre Briefe mit dem Wunsch für „den wahren inneren Frieden“. In den Städtegruppen wurde im Juni das Fest der Rose gefeiert und anschließend fand die Meditation für den Frieden statt. Zehn Mal beginnt der Text: „Ich trage zum Frieden bei...“ Um zum äußeren Frieden beitragen zu können bedarf es der Arbeit an sich selbst. Was können wir tun, um zum Frieden beizutragen?



Gäste sind herzlich willkommen!

Eintritt frei