Unterstützung für Waisenkinder aus Kenia: Der Arbeitskreis Maralal / Münsingen des Vereins International Aid Services Germany e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Münsingen : Arbeitskreis Maralal / Münsingen

Der Arbeitskreis Maralal / Münsingen des IAS Germany e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für kenianische Kinder eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Arbeitskreis unterstützt das Kinderheim „Springs of Hope“ in dem Ort Maralal und trägt zur Verbesserung der Lebenssituation der jungen Bewohner bei. Bisher konnte mit Hilfe von Spendengeldern der Bau einer Küche und eines Speisesaals, die Bohrung eines Brunnens, ein Abwassersystem sowie die Renovierung der sanitären Anlagen realisiert werden.

Im Jahr 2006 wurde das Kinderheim „Springs of Hope" von der Kenianerin Grace N. Kiboi gegründet, um Waisenkindern aus der Region Maralal aufzunehmen und ihnen im Alltag beizustehen. „Unsere Vision ist, dass die Waisenkinder ein unabhängiges Leben mit Zugang zu sozialen, medizinischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen führen können", so die Heimleiterin Grace Kiboi. Seit nunmehr fünf Jahren hat es sich der Arbeitskreis Maralal / Münsingen zur Aufgabe gemacht, die Heimleitung in Maralal zu unterstützen um die Lebensumstände der Kinder, die in der Einrichtung leben, zu verbessern. Dazu zählte bisher zum Beispiel der Bau neuer Räume und die Renovierung veralteter Anlagen.Marit Wiest, Vorsitzende des Arbeitskreises Maralal/ Münsingen besuchte im Juli mit drei weiteren AK Mitgliedern das Kinderheim in Maralal. Aktuell soll die Unterbringung der wachsenden Kindergruppe garantiert werden, indem ein neuer Schlafsaal gebaut wird. Die finanzielle Förderung der Town & Country Stiftung wird für diesen aufgewendet, sodass jedes Kind in einem eigenen Bett schlafen kann.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Ehrenamtlichen des IAS Germany e.V., des Arbeitskreises und des Kinderheims „Springs of Hope" in Kenia. „Der ehrenamtliche Arbeitskreis erkennt die Bedürfnisse des Kinderheims und geht diesen nach. Durch die Unterstützung des Projekts wird den Kindern in Maralal zu mehr Chancengleichheit verholfen.", sagte Joachim Nickol, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de