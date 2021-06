Es geht wieder los! START Running Laufkurs im Juni 2021!

München : Städtische Schulsportanlage |

Endlich RICHTIG laufen lernen! Egal ob du Laufeinsteiger oder langjähriger Gelegenheitsläufer bist – im START Running Laufkurs für (Wieder-) Einsteiger machen wir dich in sechs Wochen Schritt für Schritt lauf-fit. Der ERSTE Kurs des Jahres startet am Mittwoch, den 16.6.2021.

Der START Running Laufkurs beinhaltet zwei Trainingseinheiten pro Woche und richtet sich an alle, die bisher noch keine zehn Minuten am Stück laufen können. Ebenso spricht der Kurs langjährige Gelegenheitsläufer an, die das Laufen von der Pieke auf lernen möchten. Willkommen sind selbstverständlich auch Quereinsteiger anderer Sportarten, z.B. Nordic Walker.

Wir trainieren in den wunderbaren Isarauen. Umkleiden, Duschen (derzeit geschlossen) und kostenlose Parkplätze sind an unserem Treffpunkt vorhanden.



Trainingsinhalte

· Korrekte und gesunde Lauftechnik erlernen sowie Kraft, Koordination und Beweglichkeit verbessern

· Ausdauer und Fitness kontinuierlich aufbauen, Laufdauer und -tempo Schritt für Schritt steigern

· Motivation und Spaß in der Gruppe erleben, Freude an der Bewegung finden



Unser Einsteiger-Kurs findet in Kleingruppen statt. So können wir dich individuell coachen und du machst schnell Fortschritte. Motivation und Teamgeist gehören zu jedem Training dazu. Am Ende des Kurses kannst du rund 40 Minuten in deinem Wohlfühltempo laufen, du hast bestimmt das ein oder andere Pfund verloren und sicherlich große Freude an einem wunderbaren Sport gefunden.