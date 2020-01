München : Theresienwiese |

Auf die Straße für die #Rentefüralle

Am 28. März 2020 ruft der VdK zur Groß-Demonstration in München auf.



„Für das Klima gehen viele Menschen auf die Straße. Wir wollen für das soziale Klima Flagge zeigen. Dazu gehört auch der Kampf gegen Altersarmut in unserem reichen Land. Deshalb müssen wir für eine gerechte Rente demonstrieren“, erklärt VdK-­Präsidentin Verena Bentele. Organisiert vom VdK-­Landesverband Bayern, unterstützt vom VdK Deutschland, findet die Demo mit Großkundgebung am letzten März-­Samstag in der Münchner Innenstadt statt.

Aus allen Teilen Bayerns werden kostenlose Busse nach München fahren.

Anmeldung für Jedermann bei der VdK-Kreisgeschäftsstelle Augsburg, Tel. 0821 / 343 850

oder beim VdK Ortsverband Neusäß/Aystetten, Tel. 0821 / 4866777.