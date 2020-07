Online-Spaziergänge zu Münchens Naturschönheiten

Das sommerliche München hat viele grüne Ausflugsziele zu bieten! Ein Online-Kurs der Münchner Volkshochschule stellt Ihnen ausgewählte botanischen Sehenswürdigkeiten vor, auch als Inspiration für Ihren Urlaub vor der eigenen Haustür.

In einem kleinen Film werden Sie von der Biologin Sigrun Eber jeweils durch die Langwieder Haide, das Schwarzhölzl, die Garchinger Heide und den Nymphenburger Park geführt. Daran schließt sich ein Seminarteil an, der Ihnen Wissenswertes aus dem Leben der Pflanzen vermittelt und Ihnen hilft, Blumen und Bäume in unserer Umgebung zu erkennen und bestimmen zu können - mit Raum für Austausch und Fragen. Der Online-Kurs findet live jeweils mittwochs von 10 bis 11 Uhr an folgenden Terminen statt: 29. Juli, 5., 12. und 19. August. Die Kursgebühr beträgt 26 Euro für alle vier Termine. Der Kurs wird mit dem Tool Cisco Webex Meetings durchgeführt, das leicht zu bedienen ist und kostenfrei heruntergeladen werden kann. Smartphone, Tablet, Notebook oder PC sind gleichermaßen dafür geeignet, den Einladungslink erhalten Sie nach der Buchung per Mail. Information, Beratung und Anmeldung bei der MVHS: Andrea Kugler, Telefon (089) 48006-6561, andrea.kugler@mvhs.de, oder online unter der Kursnummer K150040 auf der Website www.mvhs.de