In dieser stillen Zeit faszinieren uns Lichter, Lieder und Geschichten. Ob christlich oder nicht, die besinnliche Weihnachtszeit schürt den Wunsch der Menschen nach Frieden, der freilich die unseligen Geister der Unterwelt lockt und reizt. Sie schleichen sich in „unaufgeräumte“ Ecken unseres Alltags und fordern alle Engel und Heiligen zum Kampf heraus.

Moderne Weihnachten, wie wir sie heute erleben, sowie eine gewisse Lust an Mystik und traditionellen, uralten Riten haben uns inspiriert: Wir spielen uns alpenländisch bodenständig, experimentierfreudig und musikalisch bunt mit Akkordeon, Tuba, Gitarre, griechischer Bouzouki und mit stimmungsvollen, rauhnächtigen Geschichten direkt ins Herz. Was wir erzählen, ist amüsant, satirisch und wild. Wie Weihnachten eben so ist.Antje Haas (Tuba), Wolfgang Obrecht (Akkordeon, Melodika, Perkussion), Aleko Rantos (Bouzouki) und Manuela Serafim (Gesang, Gitarre) bilden die Musikgruppe Rauschgold, die in der SWW Zünd Dir a Kerzerl o, ihr Liederbuch mit Noten und vielen Illustrationen, erstmals präsentiert und als Konzert gleich in Szene setzt. Unsere Werkstatt Manufaktur hat die Bindung des Buches übernommen und unser Kammerchor trägt das Titellied des Albums vor.Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit dem Stadtteilladen Giesing zusammenarbeiten können. In dessen kostenlosen Adventskalender, der auch bei uns ausliegt, finden Sie als 4. Türchen einen 10%-Gutschein, den Sie auf unserem Adventsmarkt und für den Konzerteintritt einlösen können. Die WerklehrerInnen vom Anton-Fingerle-Zentrum in der Schlierseestraße beteiligen sich am Markt und organisieren zusätzlich ein Kinderprogramm.Adventsmarkt: Eintritt freiKonzert: Eintritt 18€ / 12€