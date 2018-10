München : Tollwood Sommerfestival |

40 Trips Around The Sun World Tour 2019



Die legendäre US-Band TOTO kommt zurück nach Deutschland. Nach dem großen Erfolg der Konzerte in diesem Jahr anlässlich ihres 40. Bandjubiläums, spielt die Rockband im Sommer 2019 weitere Konzerte: eins von fünf Deutschland-Konzerten auf der großen Tollwood-Bühne. „Africa” und „Rosanna” haben sie berühmt gemacht. Die Hit-Maschine der 80er Jahre blickt zurück auf mehr als 40 Jahre Erfolgsgeschichte: 19 Alben, sechs Grammy-Awards und über 40 Millionen verkaufte Alben.