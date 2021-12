Simple Minds - Tollwood

Wer kennt sie nicht, Hits wie „Promised You A Miracle“ oder „Don’t You (Forget About Me)“?Begonnen haben die Simple Minds ursprünglich Ende der 70er Jahre als Punkband. Der Durchbruch gelang den Schotten 1984 mit dem Mega-Hit „Don’t You (Forget About Me)“.In ihrer Kariere, die sich mittlerweile über mehrere Jahrzehnte erstreckt, haben die Simple Minds über zwanzig Top 20-Hits produziert, über 35 Millionen Alben verkauft, fünf Nummer 1 Alben veröffentlicht, sowie in den USA drei Top-Ten-Singles sowie die Nummer 1-Single „Don’t You (Forget About Me)“ erreicht.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de