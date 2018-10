München : Tollwood Sommerfestival |

SaMTV Unplugged live 2019



Einer der erfolgreichsten deutschen Rapper kommt aufs Tollwood. Nachdem das Konzert im März in der Münchner Tonhalle innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, steht Samy Deluxe im Juli 2019 auf der Bühne der Musik-Arena.



Ende der 90er Jahre, so erzählt man sich, lehnte ein großes Musik-Label das Dynamite Deluxe Demo mit der Begründung ab, dass sie noch nicht das gewisse Etwas hätten. Gut 20 Jahre, 13 Alben, unzählige Mixtapes und ca. eine Milliarde legendäre Features später hat der Wickeda MC Anfang April auf der MTV Unplugged Bühne abschließend bewiesen, dass er als Kind in einen Topf gewisses Etwas gefallen sein muss.



Im April 2018 gibt Samy Deluxe preis, dass er zufrieden ist, wenn er Resumé seiner bisherigen Karriere zieht. „SaMTV Unplugged“ ist der Ausdruck seines Rückblicks auf die Karriere als Rapper. Bei der Ausnahmeshow geben sich Wegbegleiter aus beiden Jahrzehnten seiner Karriere das Mic in die Hand. Zu hören gibt es komplett neu arrangierte Klassiker und nie live gespielten Perlen.