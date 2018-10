München : Tollwood Sommerfestival |

Live 2019



RIN aka Renato Simunovic liefert modernen Hip-Hop mit genialen Melodien, technisch ausgefeilten Produktionen und einem Hauch von Autotune. Sein Debütalbum „Eros“ veröffentlichte er im Herbst 2017. Auf Spotify-, Apple Music und Youtube ist der Rapper ganz vorn in den Trend-Charts.



Im Mai 2016 legt RIN gemeinsam mit Yung Hurn einen veritablen Sommerhit hin: „Bianco“. Über fünf Millionen Aufrufe und der Titel „Deutschrap-Single des Jahres“ vom Juice-Magazin sind der Lohn. Ob auf den Festival- und Clubbühnen des Landes, dominierend auf den Playlisten der Streamingportale oder aus den Lautsprechern der Smartphones hallend: An RIN gibt es derzeit kein Vorbeikommen. Nachdem die für Januar 2019 terminierte Show in der Münchener Tonhalle nach 2 Wochen ausverkauft ist, kommt RIN im Sommer 2019 aufs Tollwood.