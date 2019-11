Revolverheld - Tollwood

Hereinspaziert aufs Tollwood und hereinspaziert ins „Zimmer mit Blick“, dem fünften Studioalbum der Band Revolverheld. Eine Platte voll frischer Perspektiven und unerwarteten Sounds bringt die deutsche Pop-Rock-Band mit auf die Bühne der Musik-Arena.Seit mehr als 15 Jahren machen die (inzwischen nur noch) vier Musiker gemeinsam Musik. Im Zentrum ihrer Songs stehen authentische Geschichten mitten aus dem Leben, wie in „Das Herz schlägt bis zum Hals“, dem Titeltrack zum Kinofilm „Dieses bescheuerte Herz“ mit Elyas M’Barek. Aber nicht selten blitzt auch eine gesellschaftskritische Seite durch und die Texte handeln von wichtigen Fragen in unserer immer komplizierter werdenden Welt.Frontsänger der Band, Johannes Strate, war 2018 bei der TV Show „Sing mein Song“ dabei. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen engagiert er sich für das SOS Kinderdorf, Sea Watch und Viva Con Agua. Eine Band, die also perfekt zu Tollwood passt und im Sommer eine kleine Premiere feiert: zum 1. Mal auf der Bühne der Tollwood Musik-Arena.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de