Pizzera & Jaus - Tollwood

nach donauinsel, stadthalle und burgtheaterwäre die zufriedenheit ein guter berater!doch strebt man immer noch nach mehr und denkt in größeren bahnen,kann man den ehrgeiz von otto und paul erahnen:denn des lebens essenz liegt entgegen der trends,nicht zwischen benz und residenzund deren impertinenz und deshalb kommt für die fansund für die, die es noch nicht sindim Herbst 2019 das christkind.ihr neustes werk, das sie schufen, um zu betören,nannten pizzera&jaus: “wer nicht fühlen will, muss hören”.von ganzem herzen zu lachen bis zum reizpunkt der kehlegepaart mit reinster, ehrlicher musik aus der seele.Bei einer „Langen Nacht des Kabaretts“-Tour lernen sich Paul Pizzera und Otto Jaus kennen. Man verspricht sich, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und Bühne zu bringen. Vorerst sind es gemeinsame Songs. Schon der Zweite: „jedermann“, erreicht Platz 1 der Austria Top 40 Charts. Insgesamt 40 Wochen ist der Song in den Charts in Österreich. Der Folgesong „eine ins leben“ ist ebenso ein Chartstürmer und wird von den Ö3-Höreren auf Platz 4 in „Der Song meines Lebens“ gewählt. In Österreich wohl ein Rekord für sehr lange Zeit: Pizzera & Jaus veröffentlichen in einem Zeitraum von 20 Monaten ihre ersten 5 Singles und bringen alle 5 gleichzeitig in die Austria Top 75 Charts. 2017 heimsen Paul Pizzera und Otto Jaus bei den Amadeus Austrian Music zwei Amadeus Trophäen in den Kategorien „Song des Jahres“ und „Pop/Rock“ ein. Das Album „unerhört solide“ ist seit 70 Wochen in den Albumcharts vertreten, erhielt beim Amadeus 2018 den Award „Album des Jahres“ und hat bereits den dreifach Platinstatus erreicht.Im Oktober 2019 sind die Pizzera & Jaus im Circus Krone in München zu sehen – aber bereits seit langem ausverkauft. Im Sommer 2020 stehen sie auf der Bühne der großen Musik-Arena!Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de