"Paris de Nuit" - Deutschlandpremiere auf dem Tollwood Winterfestival

München : Tollwood Winterfestival |

„Paris de Nuit“ ist die erfolgreichste Produktion der Nouveau Cirque-Compagnie Recirquel aus Ungarn. Seit der Premiere im Jahr 2014 tourt die Compagnie mit dieser Inszenierung rund um die Welt, von Europa bis Chile. Die Show auf höchstem zirzensischen Niveau versetzt das Publikum zurück in das nächtliche Paris der 1930er Jahre und stellt eine Vielzahl ihrer schillernden Charaktere – Künstler, Musen und Bohèmiens – vor. Mitten im turbulenten Treiben des dekadenten Paris werden sie mit atemberaubender Akrobatik, fulminanten Tanzeinlagen, bewegendem Gesang und erstklassiger Livemusik zum Leben erweckt.

Ein Abend voller Lust, Liebe und Einsamkeit, inspiriert von der charakteristischen Welt des legendären ungarischen Fotografen Brassaï.



Lassen Sie sich im Spiegelzelt auf dem Tollwood Winterfestival 2019 von „Paris de Nuit“ in die schillernden 1930er Jahre entführen! Genießen Sie zur Vorstellung ein 4-Gänge-Menü in Bio-Qualität (sonntags & 26. – 30.12. 3-Gänge-Menü).