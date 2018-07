Natur und Kultur – Sommerlicher Kompaktkurs im ÖBZ

Das Ökologische Bildungszentrum in Bogenhausen, mitten im Grünen, ist der ideale Ort für den Sommer-Kompaktkurs "Natur und Kultur" der Münchner Volkshochschule. HIer werden die Beziehungen von Natur und Kultur aus vielfältigen Perspektiven in den Blick genommen.

Wenn wir über die Beziehung von Natur und Kultur sprechen, dann oft unter dem Aspekt der Naturzerstörung durch unsere Lebensweise. Doch das Verhältnis von Natur und Kultur ist viel komplexer und Interessanter – wieviel Natur steckt in unserer Kultur? Unter Leitung der erfahrenen Ökologin Julia Rahn machen wir uns auf die Suche nach der Natur in der Stadt, der Geistesgeschichte, der Technik und der Kunst, unter anderem mit einer einstündigen Exkursion übers ÖBZ-Gelände zum Thema "Wildtiere in der Stadt". Mit dem Soziologen David Grothe, der Biologin Astrid Holler, dem Umweltpädagogen Dr. Rudolf Nützel (BUND) und der Kunsthistorikerin Dr. Claudia Hucke. Beginnend am 30. Juli findet der Kurs viermal montags von 10 bis 13 Uhr statt, der letzte Termin ist der 20. August 2018. Die Kursgebühr beträgt 59 Euro, vorherige Anmeldung bei der Münchner Volkshochschule ist erforderlich: online unter www.mvhs.de , unter Telefon (089) 48006-6561 bzw. 48006-6239 und persönlich in allen MVHS-Anmeldestellen.