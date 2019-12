Live-Band JAZOUM beim Glühweinfestival im Bogenhausener Weihnachtszauberwald

Erleben Sie auch am kommenden Adventswochenende unvergessliche Stunden auf dem Glühweinfestival im Bogenhauser Weihnachtszauberwald:Bummeln Sie durch die weihnachtlich erleuchtete Tannenlandschaft und lassen Sie sich in eine märchenhafte Traumwelt entführen. Wie ein heimlicher Zauberspruch wirken die würzigen Düfte von Plätzchen, Lebkuchen und weihnachtlichen Heißgetränken. In einer von tausenden Kerzenlichtern erfüllten Zeltlandschaft können Sie es sich im alpenländischen Loungebereich, in behaglichen Sitzlandschaften mit Berghüttenflair oder am Glühweinkarussell gemütlich machen. Genießen Sie dort unsere einzigartige Vielfalt an winterlichen Getränken: Über 35 verschiedene Sorten feinsten Glühweins, Punsch und Feuerzangenbowle haben wir im Angebot, aber natürlich bewirten wir Sie auch gerne mit Erfrischungsgetränken, Bieren, Weinen und Cocktails.Ein besonderes Highlight: Am Samstag, 14.12., ab 19 Uhr freut sich auf dem Glühweinfestival die Münchner Live-Band JAZOUM auf Sie! Funky Dance Grooves, Soul, Jazz und Lounge Sounds und die knackigsten Hits von Jay Kay, The Brand New Heavies, Incognito oder Stevie Wonder. Feiern, Chillen, Ausflippen, Tanzen oder einfach nur Spaß haben... und der Glühwein schmeckt gleich doppelt so gut! Wir empfehlen Platzreservierung unter markt@geja-event.de.Der Eintritt ist frei.noch bis 06.01.2020Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Mittwoch: 15.00 bis 21.00 UhrDonnerstag, Freitag und Samstag: 15.00 bis 22.00 UhrSonntag: 12.00 bis 21.00 UhrHeiligabend: 10.00 bis 14.00 Uhr, 25./26.12.: 12.00 bis 19.00 UhrSilvester: 17.00 bis 01.00 UhrNeujahr 2020: 15.00 bis 21.00 Uhr06.01.2020: 15.00 bis 21.00 UhrFestivalgelände vor dem Cosimabad (Cosimastraße/Ecke Englschalkingerstraße), 81925 München-Bogenhausen, Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, https://www.facebook.com/weihnachtszauberwald, info@geja-event.de, Telefon 08152 998710, G.E.J.A. EVENT Ladestraße 5 82211 HerrschingWir freuen uns auf Sie!Ihr Team vom Bogenhauser Weihnachtszauberwald