Julia Engelmann & Joel Brandenstein auf dem Tollwood Sommerfestival 2018

Julia Engelmann & Joel Brandenstein

Poesie trifft auf Emotionen

Wenn am 17. Juli 2018 Poetry-Slammerin Julia Engelmann und Sänger Joel Brandenstein auf der Bühne stehen, wird es gefühlvoll in der Musik-Arena.Mit ihrem Hit „One Day“ wurde Julia Engelmann 2013 einem Millionenpublikum bekannt. Inzwischen ist das Multitalent die erfolgreichste Poetry-Slammerin Deutschlands und spricht mit ihren Songs und Texten – mal leise und nachdenklich, mal mitreißend und immer voller Lebensfreude – ihrer Generation aus der Seele. Sie erzählt von der „Quarter Life Crisis“ junger Menschen und weiht uns ein in die Tiefen der Social-Media-Welt und des „Second-Hand-Life“ der Generationen Y und Z. Ihr jüngstes Lied-Gedicht „Grapefruit zum Frühstück“ erzielte online binnen kürzester Zeit über 750.000 Klicks. Bei ihrer ersten Live-Tournee 2015/2016 begeisterte sie mehr 40.000 Besucher. Ihre ungebrochene Message: Lebe deine Träume! Jetzt, Baby!Die erste Tour von Joel Brandenstein im Mai 2017 war innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft. Knapp 1.000 Beiträge in der ersten halben Stunde nach Ankündigung der Tournee auf seinem Facebook-Profil entfachten ein regelrechtes Lauffeuer in den sozialen Netzwerken, das nicht mehr abebbte. Mit über 500.000 Fans auf Facebook und insgesamt mehr 100 Millionen Videoaufrufen auf YouTube ist der Düsseldorfer Singer/Songwriter Joel Brandenstein längst ein Star in den sozialen Netzwerken. Sein erster Song „Diese Liebe“ stieg im Dezember 2014 ohne Label prompt auf Platz 18 der offiziellen deutschen Single-Charts ein. Auch sein zweiter Song „Grenzenlos“ schaffte es auf Anhieb in die Top 20.