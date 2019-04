James Morrison & special guest: Matt Simons

München : Tollwood Sommerfestival |

Das Leben des britischen Sängers und Songwriters James Morrison hätte beinahe nur ein paar Wochen überdauert. Als Baby litt Morrison an einer schweren Keuchhustenerkrankung und die Ärzte hatten ihn bereits abgeschrieben. Heute sagt James, dass diese Erkrankung seine Stimme geprägt hat. Morrison wuchs in Rugby im englischen Warwickshire auf – durch seine schwere Kindheit und die anstrengenden Teenagerjahre brachte ihn nur die Liebe zur Musik. Seine Geschichte ist der Beweis, dass das, was dich nicht umbringt, dich tatsächlich stärker machen kann.



Mit 13 Jahren nimmt er die Gitarre in die Hand, covert zunächst alle möglichen Songs. Zu seinen großen Idolen zählen Otis Redding, Van Morrison sowie vor allem Stevie Wonder. James Morrison macht Straßenmusik und spielt in jedem Pub, das ihn auftreten lässt. Irgendwann beginnt er schließlich, selbst Stücke zu schreiben, was sein riesiges Talent offenbart.



Seine erste Single „You Give Me Something“ bringt sofort den internationalen Durchbruch, sein Solo-Debüt verkauft sich prompt über eine Million Mal. Spätestens seit dem gemeinsamen internationalen Superhit „Broken Strings“, zusammen mit Nelly Furtado, ist Morrisons markante Stimme jedem ein Begriff.