Fiva & Granada

München : Tollwood Sommerfestival |

Rapperin, Moderatorin, Autorin und Poetry Slammerin. Nina Sonnenberg aka Fiva ist ein wahrer Tausendsassa. Im Sommer 2019 kommt die Münchnerin im Doppelkonzert mit der Band Granada auf die große Tollwood-Bühne!

1999 steht Fiva zum ersten Mal rappend auf deutschen Bühnen und tourt als Freestyle MC mit DJ Radrum in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Es folgen ihr Debütalbum „Spiegelschrift“, die Gründung des eigenen Labels, eine Tour mit Fettes Brot und nebenbei tritt Fiva mit ihren Texten auch ohne Musik auf: Acapella Rap, Spoken Word oder Poetry Slam. Jeden Montag zieht es Fiva auf den nächtlichen Ponyhof. Dann kann man ihre Sendung „Fiva’s Ponyhof“ nämlich auf FM4 hören. 2016 trifft Fiva die Jazzrausch Bigband und beweist auf dem gemeinsamen Album „Keine Angst vor Legenden“ ihre beispiellose Fähigkeit, sich quer durch Pop-, Soul-, Hip-Hop- und Jazz-Sounds zu rappen.



Am 6. Juli steht zudem die österreichische Band Granada auf der Bühne der Musik-Arena. Das Repertoire an Austropop-Bands ist noch nicht erschöpft. Das beweisen die fünf Jungs aus Graz mit ihrem gleichnamigen Debütalbum, das 2016 erschien, und ihrer wunderbaren Musik, die mal herbstlich melancholisch, mal sommerlich spritzig ist.