Element of Crime - Tollwood

Seit 34 Jahre spielen Element of Crime ihre Songs. Und bringen ihre Platten heraus, genauso wie sie sich das vorstellen, eine nach der anderen. Es gibt wenig Vergleichbares, keine andere deutschsprachige Band, die diese eigenartige Mischung aus Folk-Rock und Blues, Art-Rock und Kinderlied, Krachorgie und Schmalzmelodie in die Welt brächte, ohne auch – wie es scheint – nur einen Moment darüber nachzudenken, ob das gerade in den Zeitgeist passt oder nicht, ob das einer versteht, ob sie das überhaupt selber verstehen, ob das nun traurig oder lustig, hässlich oder schön, Tiefsinn oder Spinnerei ist.Mit ihrem unverwechselbaren Stil in Sachen Song, Sound und Haltung kann man die vier Musiker nur mögen oder auch nicht. Ein Dazwischen gibt es nicht.Nach einer ausverkauften Show im Circus Krone dieses Jahr, kommt Element of Crime im Sommer 2020 auf die große Tollwood-Bühne!