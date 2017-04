Ein Himmel voller Poesie

Gedichte können beflügeln. Nun werden sie auch selber fliegen: Also, ihr DichterInnen, MünchnerInnen aus aller Welt und Guck-in-die-Lufts – schickt eure poetischen Gedanken, Wünsche und Träume bis 4. Mai an den Poesiebriefkasten, Wirtstr. 17, 81539 München. Oder werft sie in den mobilen Poesie-Briefkasten vor dem Giesinger Bahnhof ein.

In einem fröhlichen Happening der Freunde Giesings und der Poesieboten am 6. Mai werden die Verse in den Himmel steigen. Umrahmt wird das von einem poetischen Fest:– Gedichteausstellung Auf dem Platz– Musik, Poesie, Improtheater Zeitwärtsam Piano Konrad Zinner, Außenbühne– Offene Poetenbühne Wer etwas vortragen will, kann sich unter info (at) poesiebriefkasten.de anmelden. Gepäckhalle– Wir lassen gemeinsam die Gedichte in den Himmel steigen mit dem Heilig-Kreuz-Chor, Leitung Thomas Renner, auf dem PlatzFlugkarten gibt es hier: Giesinger Bahnhof, Giesinger Stadtbibliothek, Stadtteilladen Giesing u.a.Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Bei Niederschlag findet das gesamte Bühnenprogramm in der Gepäckhalle statt und die Flugaktion wird nachgeholt.Wann: 6. Mai 2017, 17 UhrWo: Kulturzentrum Giesinger Bahnhof, Giesinger Bahnhofplatz 1, 81539 MünchenS3/S7, U2/U8, Tram 27, Bus 54/139/144/220, Haltestelle: GiesingEintritt frei. Der Ort ist barrierefrei.Wir danken dem Bezirksausschuss 17 herzlich für die freundliche Unterstützung.