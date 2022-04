Brazil Party in München live Sambatuque Brasil

München : Wirtshaus zum Isartal |

Brasil Frühlingsparty in München live Sambatuque Brasil



Sambatuque Brasil, seit drei Jahrzehnten eine der größten, ältesten und erfolgreichsten Samba-Gruppen außerhalb Brasiliens, kehrt mit besten Erinnerungen an den Ausgangsort ihrer außergewöhnlichen Karriere zurück: ins Wirtshaus zum Isartal. Am 14.05.2022 lädt Bandleader Osmar Oliveira alle Freunde südamerikanischer Rhythmen zu einer heißen Nacht mit Samba, Salsa, Shows und Caipirinha ein. Sie erwartet ein atemberaubendes Live Party – mit feinen brasilianischen Köstlichkeiten und tropischen Cocktails. Osmar Oliveira: „Wer vorher schon ein paar Kostproben von unserer Musik hören und sehen will, sollte einfach unseren YouTube-Kanal „Sambatuque Brasil Official“ anklicken.