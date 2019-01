Brasil Frühlingsparty in München live Sambatuque Brasil

München : Wirtshaus zum Isartal |

Osmar Oliveira, Chef, Bandleader und Mastermind von Sambatuque Brasil, seit mehr als drei Jahrzehnten einer der größten, ältesten und erfolgreichsten Samba-Gruppen außerhalb Brasiliens, glänzt regelmäßig bei den Auftritten beim Fiesta Tropical in Hafenhalle, Coburg Samba Festival, Karneval in Rio München usw.

Einem größeren Sportpublikum vertraut wurde er in den 90er Jahren als Berater des früheren Club-Stürmers Cacau, der danach beim VfB Stuttgart große Karriere machte und sogar zum deutschen Nationalspieler aufstieg. Auf der Internetseite www.samba-tuque-brasil.com berichtet Oliveira regelmäßig über die Aktivitäten der Band und alles, was rund um den Samba und Co interessant erscheint.



Auf die Besucher im Wirtshaus zum Isartal wartet ein vollgepacktes Showprogramm, Brasilianische Spezialitäten und Drinks



Eine heiße Brasilshow mit Tänzerinnen und Tänzer steht an, ebenso ein DJ für die Pausen. Für die musikalische Unterhaltung ist Sambatuque Brasil & Osmar Oliveira zuständig, die mit schwungvollem Samba und Latin Tunes die Tanzfläche zum Kochen bringen.