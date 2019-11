BOSSE - Tollwood

BOSSE legt nach! Der Livezyklus zu seinem aktuellen Nummer-1-Album „Alles Ist Jetzt“ wird ins Jahr 2020 verlängert. 2019 stand Axel Bosse auf den Bühnen renommierter Festivals wie dem Hurricane, Southside, Taubertal, Open Flair und dem Sziget in Ungarn. Stillstand ist nicht sein Ding. Und wenn er einmal in Fahrt ist, ist er nicht zu stoppen. So steht er am 11. Juli auf der großen Tollwood-Bühne. Die Gelegenheiten also, gemeinsam mit dem sympathischen Wirbelwind unter dem Motto „Alles ist Jetzt“ ultimativ zu eskalieren!Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de