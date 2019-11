Bonnie Tyler & Chris Norman - Tollwood

„Two Legends – One Summer Night“ – dieser Titel passt perfekt zu dem Doppelkonzert dieser beiden ganz besonderen Künstler: Bonnie Tyler und Chris Norman.Beide Acts, bei denen markante Reibeisenstimmen den Ton angeben, werden mit einem Hit-Feuerwerk aufwarten. Bonnie Tyler hat außer ihren Mega-Erfolgen „Lost In France“, „It’s A Heartache“ oder „Holding Out For A Hero“ auch die Songs ihres aktuellen Studio-Albums „Between The Earth & The Stars“ im Programm. Aus dem Vollen schöpfen kann auch Chris Norman. Neben seinen Solo-Hits wie „Midnight Lady“, „Broken Heroes“ oder „Amazing“, darf man sich natürlich auf die unvergesslichen Songs aus seiner Smokie-Zeit freuen: z. B. „If you think you know how to love me“, „Livin‘ next door to Alice“ oder „Oh Carol“.Bonnie Tyler und Chris Norman garantieren eine unvergessliche Sommernacht!Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de