Beth Hart & Kenny Wayne Shepherd

München : Tollwood Sommerfestival |

Mit ihrer rauen und zugleich honigsüßen Stimme verzaubert Beth Hart ihr Publikum. Die Grammy-nominierte Sängerin und Songwriterin aus Los Angeles wird von Kritikern gefeiert. The Blues Magazine bezeichnete sie einmal als „den ultimativen weiblichen Rockstar“. Sowohl als Solokünstlerin, als auch als Sängerin für Joe Bonamassa, Jeff Beck und Slash machte die Kalifornierin sich Anfang der 2000er einen Namen. Im Sommer 2019 kommt Beth Hart für großartige Konzertabenden nach Deutschland. Wer sich schon mal musikalisch einstimmen möchte: Diesen Herbst erscheint ihr neues Live-Album.



Am 9. Juli ebenfalls auf der großen Tollwood-Bühne: Kenny Wayne Shepherd. Auf Tollwood findet eins der vier Doppelkonzerte statt, das die Beth Hart gemeinsam mit Kenny Wayne Shepherd gibt. Die amerikanische Musikzeitschrift Guitar World nennt Kenny Wayne Shepherd in einem Atemzug mit Bluesgitarristen wie B.B. King und Eric Clapton. Der begnadete Musiker und Songwriter aus Louisiana hat Millionen von Alben verkauft, war mit seinen Songs in den amerikanischen Top 10 und hat dem in der Musikgeschichte so bedeutenden Blues zu neuem Glanz verholfen. Kenny Wayne Shepherd vereint den klassischen Blues-Sound mit seinen eigenen, modernen Interpretationen. Ihn live zu sehen ist ein Muss!