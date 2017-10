Berg am Laimer Künstlergilde – Herbstausstellung bringt Farbe ins Viertel!

Wenn die bunten Herbstfarben in Grautöne übergehen und sich das Jahr allmählich dem Ende zuneigt, setzt auch die Künstlergilde Berg am Laim einen farbenfrohen Schlusspunkt: Was übers Jahr in dieser traditionsreichen Vereinigung von Hobbykünstlern geschaffen wurde, präsentiert die große Herbstausstellung ab Freitag, den 3. November, für zehn Tage im Pfarrsaal von St. Michael an der Baumkirchner Straße 26 – begleitet von einem umfangreichen Programm an Musik, Wortbeiträgen und Aktionen.

Vielfalt ist das Motto

Den Künstlern über die Schulter geschaut

Zur Augenweide der Ohrenschmaus – Das Begleitprogramm

Eintritt frei!

Die Gilde zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie unterschiedlichste Künstler-Persönlichkeiten, Stile und Techniken vereint und damit eine tragende Säule der lebendigen Berg am Laimer Kulturszene bildet. Zur großen Vielfalt an künstlerischen Richtungen, wie sie in der Ausstellung zu sehen sind, gehören die klassischen Malweisen mit Öl, Acryl, Pastellkreiden und Aquarell ebenso wie die Malerei auf Seide, Tuschmalerei, Zeichnung und Kalligrafie. Moderne Formen wie Fotografie sind ebenfalls vertreten. Plastisches Gestalten wird mit Holzarbeiten, Terrakotta- und Bronze-Skulpturen repräsentiert, kunsthandwerkliches Können zeigt sich in Keramik- und Wachsarbeiten, Papier-Objekten, Mosaik, Glasgravur und Porzellanmalerei. Ebenso zahlreich sind die Motive, die die Künstlerinnen und Künstler wählen – ob Berg am Laimer Ansichten oder Reiseimpressionen, Landschaften oder Porträts, Gegenständliches oder Abstraktes, Farbenfrohes oder schlichter schwarzer Federstrich. In Erinnerung an das verstorbene Gründungsmitglied Max Moser werden dieses Jahr einige seiner Werke nochmal zu sehen sein.Künstlerische Herangehensweisen zu zeigen, das ist ein Ziel des Begleitprogramms. Am Sonntag, den 5. November, heißt es deshalb wieder – den Künstlern über die Schulter geschaut! Von 14 bis 18 Uhr können Sie verschiedene Techniken kennenlernen, zusehen und auch selbst ausprobieren – das ist gerade für die jungen Kunstliebhaber interessant! Während des gesamten Ausstellungszeitraums liegen wechselnde Mappen der Künstlerinnen und Künstler auf dem Flügel zur Ansicht aus, Gildeleiterin Ursula Zentgraf bietet auf Anfrage Gruppenführungen an (Kontakt: uzentgraf@t-online.de). Wie immer ist Gelegenheit, in Ruhe zu schauen, zu staunen, sich mit den anwesenden Künstlern auszutauschen und vielleicht das eine oder andere Stück oder wenigstens eine Postkarte davon zu erwerben.Die Ausstellung der Künstlergilde wird zusätzlich belebt durch ein umfangreiches Begleitprogramm von der Vernissage zur Finisssage: Feierlich eröffnet wird die Schau am Freitag, 3. November, um 19 Uhr durch den Hausherrn, Pfarrer Dr. Brian McNeil, und den Schirmherrn Robert Kulzer, Vorsitzender des Bezirksausschusses 14. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Pianistin Masako Ohta, die dem Flügel ungeahnte Wohlklänge zu entlocken vermag. Dabei kommen neben dem Kunstgenuss der gemütliche Austausch mit den Künstlern und die Gaumenfreuden nicht zu kurz. Alle Freunde und Interessierten sind herzlich eingeladen. Am 4. November wird Horst Schuster, ein Mitglied der Gilde, ab 15 Uhr für musikalische Untermalung am Flügel sorgen, Fabian Ewald wird in seiner Funktion als Mitglied des BA 14 einige Worte sprechen.Gefeiert wird nicht nur zum Einstand, mittlerweile ist es schon Tradition, dass am letzten Ausstellungssamstag eine Finissage stattfindet. Dieses „Ereignis für alle Sinne“ beginnt am 11. November um 18 Uhr und dauert bis 21 Uhr, Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Es stehen Redebeiträge des BA 14 (Hubert Kragler) und des Bürgerkreises (Andreas Greiner) auf dem Programm, dazu klassische Musik im Trio von Geige und Flöten mit Anne Roth, Kathrin Keßler und Volker Wittrock. Den Abschluss bildet ein Lyrikabend, es erwarten Sie die Schauspielerin Nicole Spiekermann und der Musiker Pablo Struff (piano, vocal) mit Eigenkompositionen. Am Sonntag, den 12. November, ist dann bis 18 Uhr die letzte Gelegenheit, die Werke zu besichtigen oder das Erworbene nach Hause zu nehmen, bevor die Ausstellung für dieses Jahr ihre Pforten schließt.Nach der Vernissage am Freitag, den 3.11., ist die Ausstellung vom 4. bis 12.11.2017 geöffnet: täglich von 14 bis 18 Uhr, mit zusätzlicher Abendöffnung bis 20 Uhr am Mittwoch, den 8.11., und bis 21 Uhr am Samstag, den 11.11.2017. Sie erreichen den Pfarrsaal von St. Michael an der Baumkirchner Straße 26 übrigens bequem mit dem MVV: mit der Tram 19 bis Baumkirchner Straße, der S2/S4 bis Berg am Laim oder der U2 bis Josephsburgstraße. Der Eintritt zur Ausstellung und den Veranstaltungen des Begleitprogramms ist frei. Weitere Informationen zum Programm und zur Künstlervereinigung finden Sie unter www.kuenstlergilde-bergamlaim.de im Internet.