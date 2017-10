Benefizkonzert "Jazzrausch Bigband" auf dem Tollwood Winterfestival 2017

München : Theresienwiese |

Benefizkonzert Jazzrausch Bigband im WELTSALON - Tollwood Winterfestival 2017 Als Resident-Bigband eines international renommierten Technoclubs (Harry Klein) versteht es die Jazzrausch Bigband wie kaum ein anderes Ensemble, den Kosmos zügelloser Kreativität mit den hohen Ansprüchen eines urbanen Nachtlebens zu vereinen. Der Konzertplan des jungen Münchner Profi-Ensembles umfasst über 90 Konzerten pro Jahr und führte sie bereits in Spielstätten wie das Lincoln Center in NYC, die Philharmonie in München, das Chiemsee Summer Festival, das FM4 Frequenzy Festival oder das Jazzfestival in St. Moritz. Bei ihren Live-Bigband-Techno-Shows kommt es zu einer musikalischen Kernschmelze, bei der die Kreativität und Klangvielfalt einer Bigband auf die wirkungsvolle Klarheit eines Technoclubs trifft – immer überraschend, immer tanzbar.



Um Spenden wird gebeten für die Arbeit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern im Kampf gegen Leukämie. Die Stiftung AKB betreut eine der größten Spenderdateien Deutschlands und wird am Konzertabend vor Ort eine Typisierungsaktion durchführen.