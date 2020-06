Am Kunstforum HMP, temporäre Kunst im öffentlichen Raum löst ein neuer Künstler die Skulptur "SMILE" von Cord Winter ab.

Gregory Borlein studiert freie Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei

an der Akademie der bildenden Künste.

Seine Skulptur "Aufwachen" soll den Betrachter an eine mögliche positive Zukunft erinnern die wir als Menschheit gemeinsam erschaffen können.

Mehr:www.mehrplatzzumleben.de