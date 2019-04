München : Tollwood Sommerfestival |

Entweder man liebt sie oder man hasst sie, die Songs von Yung Hurn. Der Wiener und Wahl-Berliner hat in den letzten Jahren das Internet mit seinen Autotunes im Sturm erobert. Songs wie «Nein» oder «Bianco» haben über 10 Millionen Klicks. Letzterer ist übrigens Gemeinschaftswerk von Yung Hurn und RIN (am 14. Juli auf Tollwood).



Am 4. Mai erscheint das Debütalbum «1220» (die Postleitzahl des 22. Wiener Gemeindebezirks) von Yung Hurn. Gemeinsam mit DJ Stickle als ausführendem Produzenten sind 14 Ohrwürmer voller lyrischer Perlen zwischen Nonsens und großer Kunst entstanden, die die Lebensrealität eines jungen Künstlers widerspiegeln, der es trotz konsequenter Anti-Establishment-Haltung zu einer gewissen Berühmtheit in derselben geschafft hat. Die Platte ist skizzenhaft: Nichts klingt perfekt, alles ist angedeutet, alles könnte alles bedeuten, alles ist alles (oder eben nichts). So ist dieses Album der konsequente nächste Schritt in der Karriere von einem, der, wie er in einem seiner wenigen Interviews mal sagte, eigentlich gar nichts langweilig findet und weder zuviel noch zu wenig vom Leben erwartet.