Walter Kopp stellt aus!

Trotz Corona wird das Viertel mit Kultur verwöhnt und die nächste Skulptur am Kunstforum HMP, am Hans-Mielich-Platz der Öffentlichkeit vorgestellt , damit die Bürger*innen wieder etwas zum Freuen und Schauen haben.



Laudator wird Hartfrid Neunzert, Leiter der städt. Museen in Landsberg am Lech i. R. sein.



Der international renommierte Münchner Künstler Walter Kopp lebt, schreibt und bildhauert in Italien und am Wörthsee. Seine markante und unverwechselbare Linienführung mit starker figuriner Abstraktion hält Bewegung mit einer Intensität fest, die erstaunt und an einige Plastiken von Henry Moore erinnert. Das oftmals erdige Verbundensein und die Schwere der Skulpturen Moores wird hier jedoch mit spielerischer Leichtigkeit aufgelöst.

www.walter-kopp-skulpturen.de



Seit 2007 betreibt die BI Mehr Platz zum Leben das Kunstforum HMP, temporäre Kunst im öffentlichen Raum.

Mehr:www.mehrplatzzumleben.de