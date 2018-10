Schenk- und Tauschbörse der Buntstifte e.V.

Am Kunstforum HMP der Bürgerinitiative tut sich wieder was!

Der Hort mistet aus:

ob Kindersachen, Kleidung, Spielzeug, Bücher oder Küchengeräte – für jeden ist was dabei!

Das beste daran:sie verschenken und tauschen die Dinge einfach, ganz ohne Geld!

Am Dienstag den 30.10.2018

von 13 bis 16 Uhr

am Kunstforum HMP Hans-Mielich-Platz



https://mehrplatzzumleben.wordpress.com/