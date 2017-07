„OhneEisundObst“ - dafür mit einer Portion Abwechslung

München : Kunstforum HMP |

„OhneEisundObst“ - das ist sie ganz sicherlich,

die Künstlergruppe die diesen außergewöhnlichen Titel trägt- abwechslungsreich.



„OhneEisundObst“ das sind fünf Künstler aus München und Region, die nach und nach zu einer Gruppe zusammengefunden haben.



Genau genommen vier Künstler und eine Künstlerin, deren Arbeitsweisen unterschiedlicher nicht sein könnten. Die verschiedenen und konträren Betrachtungsweisen der einzelnen Künstler treffen aufeinander und fordern jeden Einzelnen der Gruppe in seiner Arbeit besonders heraus. In den Ausstellungen von „OhneEisundObst“ findet man deshalb Abwechslung, nichts Gleichartiges sondern komplett unterschiedliche Stile mit einer hohen Individualität.



Das ist sicherlich ein Ergebnis ihrer inspirierenden und oft auch sehr leidenschaftlichen Diskussionen und Auseinandersetzungen, die sie untereinander führen. Diese führen sie gerne im Faun im Glockenbach, ihrem Stammlokal. Hier wurde übrigens bei einem ihrer unzähligen Treffen der außergewöhnliche Name der Künstlergruppe geboren. Die Künstler trinken gerne ihre Kaltgetränke ohne Eiswürfel und Limette. Es geht einfach nichts über den puren und unverfälschten Genuss, genauso wie in ihren künstlerischen Arbeiten.

