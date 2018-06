Obdach - Installation des Katholischen Männerfürsorgevereins München e. V. (KMFV)

München : Kunstforum HMP |

Am Kunstforum HMP der BI Mehr Platz zum Leben wird eine neue Installation enthüllt.

Die begeh- und bespielbare Kunstinstallation stellt auf kreative Weise sinnbildlich die Arbeit des KMFV dar und ist eine Gemeinschaftsaktion von Bewohnern mehrerer Häuser des KMFV welche an den Holzplastiken beteiligt sind.



Der KMFV ist ein in der Erzdiözese München und Freising tätiger, caritativer Fachverband. Er wendet sich an wohnungslos, arbeitslos, suchtkrank und straffällig gewordene Mitbürger. In über 20 stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen sowie Diensten werden insgesamt etwa 1400 Plätze für Hilfesuchende angeboten und jährlich ca. 7.800 Personen betreut. Drei dieser Einrichtungen sind in Untergiesing beheimatet.





Mehr:wwww.mehrplatzzumleben.de