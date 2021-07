Miteinander fröhlich sein mit Flohmarkt in unserer Zwischennutzung in der Hebenstreitstraße 2 von 10-20 Uhr

Auftritt am Halt 58:

14:00 Samba Sole Luna

16:00 Singkreis für Jung und Alt mit Philipp Stegmüller (Kreiskultur e.V.)

Am 17.7.2021 von 10 - 20 Uhr wollen wir unsere Zwischennutzung in der Hebenstreitstraße 2 für einen Flohmarkt zur Verfügung stellen und so auch beleben.

Verantwortlicher und Leiter des Flohmarktes ist Ludwig Hirsch nachfolgend seine Kontaktdaten:

ludwig.hirsch.gokarna@gmail.com

Tel. 017652193701

Aufbau 9:00 Start 10:00 Uhr

Wir bitte die akt. Corona Regeln einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Melly Kieweg



089 21088604

Mail: mehrplatzzumleben@gmx.de

Internet: www.mehrplatzzumleben.de