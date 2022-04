Mark Forster - Liebe Sommer

München : Olympiapark Süd |

Bereits 2019 begeisterte der sympathische Musiker mit einer ausgefeilten Show und vielen kleinen Überraschungen sein Publikum. Mark Forster knüpft nahtlos weiter an seinen Erfolg an.

Sein aktuelles Studioalbum heißt „Liebe“ (11/2018). Er ist damit ein musikalischer Abenteurer geblieben. Für jedes neue Werk reist er an für ihn noch unbekannte Orte und musiziert mit den unterschiedlichsten Menschen. Entstanden sind die Songs des Albums in London, Florenz, Uganda und Berlin. Sie klingen unverwechselbar nach ihm selbst, so charismatisch ist seine Stimme und auch die Art, in der er seine wechselnden Inspirationen in massenbegeisternden, sich sofort im Ohr verhakenden Pop überführt.

Mark Forster ist ein Künstler des Kleinen und des Großen, des vergänglichen Moments und der bleibenden Erinnerung an musikalisches Glück. Um dieses Glück und die besonderen Momente mit seinem Publikum zu teilen, kommt er nach München auf das Tollwood Sommerfestival.