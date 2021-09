Liebe Freund*innen der Initiative Mehr Platz zum Leben und der urbanen Kunst,

Zu unserer großen Freude hält der Kulturreferent der LHM Anton Biebl die Eröffnungsrede eine große Ehre für uns und den Halt 58

Der Einsatz der Initiative Mehr Platz zum Leben für die aufgelassene Bushaltestelle 58 hat sich gelohnt.Aus einer Asphaltwüste ist ein Experimentierraum für Künstler*innen entstanden und der Graffiti-Künstler LANDO setzt der legendären S-Bahn der Baureihe ET420 nun ein Denkmal.



Die Initiative Mehr Platz zum Leben, initiierte das Projekt und setzte es gemeinsam mit dem Verein zur Förderung urbaner Kunst e.V. um.

Die S-Bahn Skulptur Bildwerk von LANDO ist eine zweidimensionale Nachbildung und kann von zwei Seite bemalt werden. Die erste Schicht wird von den renommierten Graffiti-Künstlern LANDO, SMAL, PAZE und SCOUT übernommen. In Zukunft dürfen alle nach gewissen Regeln an der S-Bahn Skulptur ganz legal sprayen.

Der Künstler Nikolaus Keller stellt der S-Bahn eine Schaffner-Skulptur zur Seite.

Was mit dem Bedarf nach einem zweckmäßigen Schallschutz für die Anwohnenden begonnen hat, hat sich zu einem Stadtteil-prägenden Kunstprojekt entwickelt.

Am Samstag, den 18. September gibt es ein live Eröffnungs-Programm mit Musik und natürlich Graffiti.



Programm



11-16 Uhr

Gestaltung der S-Bahn Skulptur mit DJ Explizit und Live Musik



16 Uhr

Begrüßung und musikalische Eröffnung mit den Isarschiffern



Begrüßung: Melly Kieweg, BI Mehr Platz zum Leben

Eröffnungsreden: Anton Bibl, Kulturreferent LHM

Hep Monatzeder, Komiteemitglied von Mehr Platz zum Leben

Klaus Grothe- Bortlik, Geschäftsführer des Selbsthilfezentrums (SHZ)

Astrid Weindl, Vorsitzende Verein zur Förderung urbaner Kunst e.V.

Melander Holzapfel, Kulturschaffender



Enthüllung der Kunstwerke von LANDO und Nikolaus Keller



Musikalischer Abschluss mit der Samba Band Sole Luna