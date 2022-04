München : Olympiapark Süd |

Er ist aus der deutschsprachigen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken! Johannes Oerding veröffentlichte im November 2019 sein neuestes Album “Konturen”.

Im Mai 2019 war er gemeinsam mit sechs weiteren Musikerinnen und Musikern bei der sechsten Staffel der TV-Show „Sing mein Song“ zu Gast. Oerding interpretierte u. a. die Songs von Kollegin Jeanette Biedermann und Kollege Wincent Weiss bei dem Abenteuer in Südafrika.

TV-Show hin oder her – Johannes Oerding steht am liebsten live auf den Bühnen der Republik und begeistert sein Publikum mit seiner eingespielten Band. Wir freuen uns auf das Tollwood-Debüt!