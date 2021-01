Green Apple Reloaded!

Lesung im Rahmen der Einweihung der neuen Instalation am Kunstforum HMP:

A is for Apple – Apfelgeschichten vorgetragen von Dr. Herbert J. Süßmeier.

Lange Zeit war der Apfel ein Symbol für Reichtum, Verführung und Macht. Kein Wunder also, dass er in vielen Geschichten eine entscheidende Rolle spielt.

Zum neuen Werk:



Alles verändert sich. Das war immer so. Auch der »Grüne Apfel« entwickelte seine Gestalt in vielen Formen und Materialien: Von René Magritte zu Paul McCart-ney und den Beatles, von Franziska Gräfin Reventlow zu Romy Hanisch und weiter zu Hannah Obernvillage, von Adam & Eve's An-Apple-A-Day zu Reventhigh Beatrice und Kurt Alderman. Viele Wegbereiter und Gefährten säumten den Entwicklungs- weg des ›Grünen Apfels‹ hin zur »Green Apple-Award-Kunst« vonHejott Süßmeier. Allen gemeinsam: Love & Peace und das Engagement ›To Save The Planet‹!

Freuen Sie sich auf die 'Ent-Wicklung' des neuen, weitergewachsenen „Grünen Apfels“ 



www.mehrplatzzumleben.de