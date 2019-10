Glühwein-Festival im Bogenhausener Weihnachtszauberwald

München : Festivalgelände vor dem Cosimabad |

Bald ist es wieder soweit: Am 22.11.2019 um 15.00 Uhr öffnet zum 2. Mal unser Glühweinfestival im Bogenhauser Weihnachtszauberwald seine Pforten. Ein romantisches, märchenhaftes Weihnachtsevent, das das schöne und weitläufige Festivalgelände

vor dem Cosimabad in eine strahlend-glitzernde Weihnachtswelt verwandelt.



In zwei großen, teilweise beheizten, wunderschön gestalteten Zelten können Sie es sich im modernen Loungebereich oder in behaglichen Sitzlandschaften mit Berghüttenflair gemütlich machen und unser breites Sortiment an winterlichen Getränken genießen: Über 30 verschiedene Sorten feinsten Glühweins, Punsch und Feuerzangenbowle haben wir im Angebot, aber natürlich bewirten wir Sie auch gerne mit Erfrischungsgetränken, Bieren, Weinen und Cocktails.



Im Freigelände präsentiert eine erlesene Auswahl an Kunsthandwerkern in einer festlich-leuchtenden Tannenlandschaft (kunst-)handwerkliche Kostbarkeiten aus den Bereichen Schmuck, Glas, Holz, Leder und Textil und läßt kleine und größere Wünsche in Erfüllung gehen. Von überall ertönen sinnliche Klänge von traditioneller oder moderner Weihnachtsmusik und es duftet verführerisch nach gebrannten Mandeln, Lebkuchen, Marzipan und anderen weihnachtlichen Leckereien. Und auch unsere Gastronomen werden Sie wieder mit direkt vor Ort frisch zubereiteten (auch vegetarischen und veganen) Köstlichkeiten aus aller Herren Länder verwöhnen.



Ob Sie mit Familie, Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen, in der Mittagspause oder nach Feierabend, während der Woche oder am Wochenende unterwegs sind - in unserem Weihnachtszauberwald sind Sie alle herzlich willkommen. Wir freuen uns, mit Ihnen eine besinnliche Advents- und Vorweihnachtszeit zu erleben und uns gemeinsam auf die schönste Zeit des Jahres einzustimmen.



Für unsere kleinen Gäste gibt es viel zu entdecken: die nostalgische Kindereisenbahn, die seit Generationen auch auf der Wies´n betrieben wird und das bunte Karussell mit ca. 40 Sitzplätzen in wunderschön bemalten historischen Fahrzeugen, ein Kasperltheater mit rührend-heiteren Vorstellungen, Märchenerzähler und vieles mehr.

Extra für die Kids haben wir übrigens ganz spezielle Kinderglühweine im Angebot: Zaubertrank, Brauner Bär, Frau Holle und Rapunzel werden die Augen der Kleinen zum Leuchten bringen - natürlich ohne Alkohol!



Ein kleines Highlight am Nikolaustag: Alle Besucher, die im Nikolauskostüm erscheinen, erhalten zwei Glühweine ihrer Wahl gratis.



Und wie jedes Jahr finden an den Adventssonntagen Charity-Verlosungen zugunsten gemeinnütziger Münchener Einrichtungen statt. Magie in Bogenhausen...



Der Eintritt ist frei.



Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Mittwoch: 15.00 bis 21.00 Uhr

Donnerstag, Freitag und Samstag: 15.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag: 12.00 bis 21.00 Uhr

Festivalgelände vor dem Cosimabad (Cosimastraße/Ecke Englschalkingerstraße), 81925 München-Bogenhausen

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, info@geja-event.de, Telefon 08152 998710

G.E.J.A. EVENT Ladestraße 5 82211 Herrsching