Gemeinsam Pflanzen!

Wir, die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben laden im Rahmen des Tags der Nachbarn diese zur gemeinsamen Pflanzaktion an der ehemaligen Bushaltestelle 58am Kolumbusplatz ein. Die Pflanztröge vor Ort und der "Glücksbrunnen des Künstlers Nikolaus Keller werden neu bepflanzt.

Pflanzen werden von der Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben zur Verfügung gestellt.

Die Nutzer unserer Fläche in der Hebenstreitstr. 2, Familienbaum und Appell Umwelt &Gesundheit laden zum Tag der offenen Tür ein und bieten einen Bücherflohmarkt und Radl-Check an.

Mehr: www.mehrplatzzumleben.de