Der Skulpturenpark am Halt 58 hat Zuwachs bekommen!

m Rahmen der Woche des Bürgerschaftlichen Engagement weihen wir das neue Kunstwerk am Halt 58 ein



Die Münchner Künstlerin Barbara Süßmeier ist in einer bekannten Münchner Wirtefamilie aufgewachsen.Noch bevor sie schreiben oder lesen konnte, waren Farbe und Pinsel ihr liebstes Spielzeug. Durch ihr Elternhaus kommt sie bald mit vielen Künstlern in Berührung. Ganz besonders prägend war der Besuch im Atelier der Malerin Sis Koch.



Heute ist Barbara Süßmeier eine beachtete Künstlerin mit regelmäßigen Ausstellungen im In-und Ausland.



Am liebsten arbeitet Barbara Smeier auf großformatigen Leinwänden.Im Vordergrund ihrer Malerei steht zur Zeit die Beziehung zwischen den inneren Emotionen und dem damit verbundenen körperlichen Ausdruck.



https://www.muenchen.tv/mediathek/video/am-hans-mi...

https://mehrplatzzumleben.wordpress.com/kunstforum...



Mehr:www.mehrplatzzumleben.de