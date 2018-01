Das Kunstprojekt, das eigentlich keine Kunst sein möchte: ' Der Fisch Herr Vogel '

Mit musikalischer Begleitung von den `Isarschiffern` wird am Kunstforum HMP der Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben die neue Skulptur enthüllt ' Der Fisch Herr Vogel ' Er ist ein Fantasiewesen aus Mensch und unsrem Vorfahr Fisch, kein virtuelles Smiley, doch ein hübsches Emojis, leicht wie ein Vogel, das scheinbar hoch über den irdischen Dingen schwebt.Seine Aufgabe : Die Menschen hier freundlich zu begrüßen, zu herzen , gute Laune verbreiten, mit den Kinder mit zuspielen. Sich über diesen schönen Treffpunkt Hans-Meilich-Platz zu freuen. Vielleicht ein bisschen darüber nachzudenken, auch selbst Gute Laune zu verbreiten. An unseren Wohlstand, unser gutes sicheres Leben zu erinnern.Eigentlich vom KMH entworfen in der Zeit als der Hans-Mielich-Platz umgestaltet und verschönert wurde .Nun jedes Wesen braucht sein Zeit sich zu entwickeln, groß zu werden und nun sicher und selbstbewusst hier zu schweben .Wieder mit dabei die musikalische Untermalung der IsarschifferÜber uns: http://mehrplatzzumleben.wordpress.com Mehr über den Künstler: www.kmh-art.de