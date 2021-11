Beuys - Baum am "Halt 58"

Eine Manna-Esche (Fraxinus ornus) wurde im Herbst 2021 zum Anlass des 100. Geburtstags von Joseph Beuys (1921-1986) gepflanzt.



Beuys propagierte eine vollkommen neue Auffassung von Kunst als gesellschaftliche Kraft.



Mit der Trambahnschiene wollen wir an seine Rauminstallation "Straßenbahnhaltestelle" erinnern.



Als Kind hat er bei den Besuchen zu Onkel Hubert oft „Am Eisernen Mann“ warten müssen. Diese Kindheitserinnerung bildeten den Ausgangspunkt der Straßenbahnhaltestelle, wie sie erstmals 1976 auf der Biennale in Venedig zu sehen war.



Für die Blumenesche, ein Klimawandelgehölz wurden 9 qm entsiegelt und ein Beitrag für eine hitzeresiliente Stadt- und Quartiersentwicklung geleistet.



Seit 2014 setzt sich die Initiative Mehr Platz zum Leben für die bürgerfreundliche Gestaltung der ehemaligen Bushaltestelle ein und hat so einen Experimentierraum für Künstler*innen geschaffen. Aus der Ashaltwüste wurde mit Mini-Gärten und bepflanzten Skulpturen ein Beispiel zur umweltfreundlichen Flächennutzung gegeben



Mehr:www.mehrplatzzumleben.de